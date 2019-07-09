Son dakika… ABD: S400’lerin sonuçları olumsuz olacaktır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortagus, “ABD’nin, Türkiye’ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre’den geçtiğini hatırlatan Ortagus, “CAATSA yaptırımları tasarısı Kongre’den geçti. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

CAATSA NEDİR?

ABD’nin düşmanı sayılan kişi ve kurumlara uygulanan bir dizi yaptırım rejimini içeren CAATSA ile ABD, Türkiye’de ve Rusya’daki S400 anlaşmasına imza atan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayabilecek.

ABD benzer bir yaptırımı İran’daki nükleer krizde kullanmış ve İran’ın dini lideri Hamaney’e kadar birçok yetkiliye yaptırım uyguladığını duyurmuştu.