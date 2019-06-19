‘ABD Türkiye’ye yönelik üç yaptırım paketi üzerinde duruyor’

Konuyla ilgili üç kaynağa dayandırılan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’ndaki yetkililer arasında yapılan tartışmalara konu olan en sert paketin, halihazırda sorunlu olan Türk ekonomisini zayıflatacağı iddiasında bulunuldu.

Gizlilik kaydıyla Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre; şu ana kadar en çok destek alan fikir, Türkiye’de kritik savunma sanayiinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin “Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma” (CAATSA) yasası bağlamında hedef alınması.

Böylesi yaptırımlar, söz konusu şirketleri fiilen ABD finansal sisteminden çıkaracak; şirketlerin Amerikan parçalarını satın almalarını ve ürünlerini ABD’de satmalarını imkânsız hâle getirecek.

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, yaptırımların Temmuz ayı başında, Türkiye’nin Rusya’dan S-400’lere ait parçaları teslim almaya başlamasıyla yürürlüğe sokulabileceğini belirtti.

Bloomberg’ün haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, gelecek hafta Japonya’da yapılacak G-20 Zirvesi öncesinde bir karara varmak konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Zira, buradaki zirvede Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi bekleniyor.

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