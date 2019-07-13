Son dakika… ABD yerleşik siyasetinden Trump’a Türkiye çağrısı

Senato’nun iki kritik komisyonunun Demokrat ve Cumhuriyetçi başkanları, ortak bir açıklama yayınlayarak, Başkan Donald Trump’a yasaların öngördüğü üzere Türkiye’ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Açıklamanın altında Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Inhofe ve Kıdemli Demokrat üye Jack Reed ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Kıdemli Demokrat üye Bob Menendez'in imzası bulunuyor.

Ortak açıklamada, “Kongre hem Demokratları hem de Cumhuriyetçileri kapsayan sağlam bir temelde şunu açıkça belirtti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlış yönlendirilmiş bir şekilde S-400’leri satın almasının sonuçları olmalı” ifadesi yer aldı.

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S-400’lerin satın alınmasının Türkiye’nin Putin Rusya’sıyla stratejik işbirliğini öngören rahatsız edici işaretler verdiği ve bunun F-35 programı için de tehdit niteliği taşıdığı belirtilirken, tüm bunların bir sonucu olarak Başkan Trump’a CAATSA’nin (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) gerektirdiği şekilde Türkiye’ye yaptırım uygulama çağrısı yapıldı.

Inhofe, Reed, Risch ve Menendez, ayrıca ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35 programından çıkarması yönünde çağrı yaptı.

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Maryland eyaletinin Demokrat Senatörü Chris Van Hollen da Twitter'dan “Türkiye'nin bir müttefikin yapmayacağı çok kötü bir tercih yaptığını” belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve kıdemli üye Michael McCaul da ortak bir açıklamayla Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’a Türkiye’nin F-35 programına katılımını sonlandırması çağrısı yapıldı.