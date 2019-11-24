Son dakika… ABD’de bir ‘Türkiye’ suçlaması daha

Savcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile selefi Barack Obama’nın göreve başlamadan önce oluşturulan ve bu süreci hazırlayan ‘başlangıç komite’lerinin de aralarında bulunduğu kurumlara yapılan milyonlarca dolar bağışla ilgili olarak Zuberi’yi soruşturuyor.

ABD’de hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere yaptığı yüksek meblağ bağışlarla tanınan Zuberi, ayrıca kendisine karşı açılan bir davada altı tanığa sessiz kalmaları ya da yalan beyanda bulunmaları için toplam 6 milyon 150 bin dolar ödediğini savunuyor.

Imaad Zuberi halihazırda yabancı ülke paralarını ABD seçimlerine aktarmakla ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler adına kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanıyor.

TÜRK İŞ ADAMI DA SORGULANDI

Soruşturma kayıtlarını inceleyen AP ajansının haberine göre; Zuberi’nin faaliyetlerini araştıran FBI, AKP ile yakın ilişkileri bulunan ve ABD’deki Demokrat Parti’ye yaptığı bağışlarla bilinen Murat Güzel isimli Türk iş adamını da sorguladı.

İddiaya göre; Güzel, Zurberi, ABD’li Kongre üyeleri ve yabancı yetkililerle ilişkileri üzerinden sorguladı.

Soruşturma kapsamında, Zuberi’nin bu yıl içinde Güzel’e verdiği 50 bin dolarlık bir çekin de incelendiği kayıtlara geçti.

Kayıtlara göre Güzel, savcılığın dokunulmazlık güvencesi üzerine yetkililere bilgi verdi.

Ancak mahkeme belgelerine göre, sessiz kalmaları veya yalan ifade vermeleri için para ödendiği ya da teklif edildiği öne sürülen altı tanık arasında Güzel’in de bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İN İADESİYLE İLGİLİ

Washington merkezli The Hill haber sitesi, Zuberi’nin Pennsylvania’da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesine yönelik lobi yaptığının bilindiğini yazdı.

Barack Obama ve Hillary Clinton için ciddi bağışlar yapan Zuberi, 2016’daki seçim zaferinin ardından taraf değiştirmiş ve Başkan Donald Trump’ı desteklemeye başlamıştı.

GÜZEL: FETÖ’CÜLER ŞİKÂYET ETTİ

Öte yandan, Natural Food Group adlı şirketin CEO’su olan Murat Güzel geçen yıl yaptığı bir açıklamada FETÖ’cüler tarafından ABD makamlarına şikâyet edildiğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

* Amerika’da yaptığı asılsız haberler ile tanınan ve FETÖ’cülerin de propaganda aracı olarak kullandığı Daily Caller, hakkımda Türk hükümetiyle istihbarat paylaştığım ve Türkiye lehine yazı yazdırmak için Kongre üyelerine para ödediğimi iddia etti.

* Daily Caller için yazan Chuck Ross'un Enerji Bakanı (şimdi Maliye ve Hazine Bakanı) Berat Albayrak'ın hacklenen emaillerine atıfla yazdığı yazıya karşılık ben de bir açıklama yaptım. ‘E-maillerde geçen yazışma arkadaşlık ve doğduğu ülkeye sadakatin göstergesi olduğunu’ söyledim.

* Ross’un yazısında geçen FBI tarafından soruşturulduğum iddiası ise gerçek dışı. Bu bilgiler Daily Caller’a FETÖ’cüler tarafından verildi. FETÖ’cüler tarafından yüzlerce tweet ile hedef haline getirildim.