Son dakika… ABD’de dengeleri değiştiren o isim hakkında bomba iddia

Kavanaugh, 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilmiş ve Yüksek Mahkeme üyeliği Senato tarafından kabul edilmişti.

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle protesto gösterilerinin gölgesinde çıkan bu onayın ardından ise Yüksek Mahkeme’de dengeler muhafazakârlar lehine değişmişti.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise dünkü sayısında, eski bir sınıf arkadaşının geçen yıl senatörlere ve FBI’a Yargıç Brett Kavanaugh ile ilgili daha önce basına yansımamış bir cinsel istismar iddiasını anlattığını yazdı.

Gazeteye göre; Max Stier adlı eski bir Yale Üniversitesi öğrencisi, alkol alınan bir yurt partisinde Kavanaugh’ın cinsel organını arkadaşlarının teşvikiyle bir kız öğrencinin ellerine değdirdiğini söyledi. Olay sırasında Kavanaugh’ın Yale’de henüz birinci sınıfta olduğu öne sürüldü.

Stier, iddialara ilişkin NYT gazetesine bilgi vermeyi reddetti, ancak muhabirler, Stier’le konuyu görüşen iki yetkiliden bilgi alarak haberin ayrıntılarını teyit etti.

Stier’in anlatımları ise daha önce medyaya yansıyan başka bir iddia ile benzerlikler taşıyor. Eski bir Yale öğrencisi olan Deborah Ramirez de Kavanaugh’ın farklı bir yurt partisi sırasında cinsel organını yüzüne dokundurduğunu öne sürmüştü.

NYT’a göre; FBI, Eylül 2018’de Ramirez ile mülakat yapsa da, Ramirez’in iddiasına ilişkin pekişitirici kanıta sahip olabileceği düşüncesiyle isimlerini verdiği yaklaşık 25 kişiyle görüşmemişti.

DAHA ÖNCE ÜÇ KADIN ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ekim 2018’de göreve gelen Brett Kavanaugh ile ilgili üç kadın cinsel saldırı iddiasında bulunmuştu.

Önce Palo Alto Üniversitesi’nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, 1982’de Kavanaugh’ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti.

Ardından da Deborah Ramirez, New Yorker dergisine konuşmuş ve Kavanaugh’ın Yale Üniversitesi’nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etmişti.

Julie Swetnick adlı bir kadın da yine 1980’lerde Kavanaugh’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.