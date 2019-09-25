Son dakika… ABD’de gözler bu akşamki yemekte! Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor

Türk heyeti ABD'ye gitmeden önce Erdoğan ile Trump’ın yüz yüze görüşmesini sağlamak için temaslar yapılmıştı. Ancak Trump'ın New York için açıklanan resmi görüşme listesinde Erdoğan yer almadı. Bunun üzerine yüz yüze görüşmenin bu akşam Cipriani'deki yemek sırasında gerçekleşmesi gündeme geldi.

Diplomatik kaynaklara göre; Amerikan tarafı Trump'ın yemeğe katılamayacağını Türk tarafına bildirdi. Ardından Trump'ın davetlilere Erdoğan'la birlikte hitap etmek için ‘uğraması’ ve Erdoğan'la lokanta içindeki bir başka odada kısa bir görüşme yapması için çalışmalar başladı.

TRUMP'IN BAŞI CİDDİ DERTTE

Erdoğan ve Trump’ın görüşüp görüşmeyeceği netleşmeden Amerikan iç politikası karıştı.

Başkan Trump'ın görevden azline kadar varabilecek gelişmeler için ilk ışık, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki ‘görüşme trafiği’ devam ederken geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın “Ukrayna skandalı” çerçevesinde görevinden azli için düğmeye basacağını açıkladı.

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AKP hükümeti, gerek Fırat'ın doğusunda oluşturulacak koridor, gerekse S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik uygulanması beklenen ambargolar konusunda umudunu “ABD Başkanı'nı bizzat ikna etmek” üzerine kurmuş durumda.

Bu nedenle, New York'ta Erdoğan ve Trump'ın ‘yüz yüze görüşmesi’ne AKP hükümeti tarafından büyük önem atfediliyor.

Şimdi gözler, Amerikan iç politikasında en sıkıntılı günlerini yaşayan Trump'ın, Ankara'nın beklentisini karşılayıp karşılamayacağında…