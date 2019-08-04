Son dakika… ABD’de ikinci terör saldırısı

ABD´nin Texas eyaletindeki bir AVM´de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. Henüz ölü ya da yaralı sayısı bilinmezken; saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Saldırı sonrası çekim yapan kişinin “Her yerde ölü insanlar var” dediği duyuldu. Yerel basın en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Görüntüler korkunç: Kalaşnikof ile AVM'de dehşet saçtı: Onlarca ölü var

Teksas’taki ırkçı saldırının ardından Ohio’daki bir bara da saldırı düzenlendiği belirtildi. Dayton’daki bir barda yerel saatle 01:50 sularında yaşanan saldırıda yarı otomatik bir silahla ateş açan saldırgan en az 7 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi de yaraladı.