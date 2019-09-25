Son dakika… ABD’de neler oluyor? Gündem çok sıcak… Trump’ın başı büyük dertte

ABD’de Demokrat Partili temsilciler, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, siyasi rakibi Joe Biden’a zarar vermek için girişimlerde bulunduğunu savunuyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın “sorumlu tutulması gerektiğini” belirtirken, Trump ise herhangi bir yolsuzluğu reddetiyor ve bu yöndeki çabaları “cadı avı” olarak nitelendiriyor.

Demokratlar arasında Trump’ın azledilmesine yönelik sürecin başlatılması için güçlü bir destek bulunurken, azil soruşturması ileri taşınsa bile, son kararın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’dan geçmesi ihtimal dahilinde görülmüyor.

HER ŞEY MUHBİRİN ŞİKÂYETİYLE BAŞLADI

Azil tartışmaları, bir istihbarat muhbirinin Başkan Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesine yönelik resmi şikâyette bulunduğu yolundaki iddiaların medyada yer almasıyla başladı.

Trump’ın bu görüşmede ne söylediği tam olarak belli değil, fakat Demokratlar Trump’ı eski ABD Başkan Yardımcı Joe Biden ve oğlu Hunter’a yönelik yolsuzluk iddialarının Ukrayna’da soruşturulması için baskı uygulamakla suçluyor.

Başkan Trump, Zelenskiy ile telefon konuşmasında Joe Biden’ı tartıştığını kabul etmiş fakat askeri yardımı kesmekle tehdit etmesinin nedenini ise Avrupa’nın desteğini artırmasını sağlamak olduğunu savundu.

AZLE KARŞI DURAN PELOSİ BİLE KARARLI

Demokratların en kıdemli ismi Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın “hukuku ihlâl ettiğini” ve hareketleriyle “anayasal sorumluluklarını çiğnediğini” iddia ediyor.

Pelosi, şimdiye kadar Demokratların içinden gelen azil taleplerine karşı hep direndi, fakat Trump’a yönelik Ukrayna ile ilgili iddialar azil meselesine temkinli yaklaşan Demokratları ikna etmiş görünüyor.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Demokratların aday adayları arasında öne çıkan Joe Biden da yanlış bir şey yapmadığını ve kendisine yönelik iddiaları destekleyecek bir kanıt olmadığını ifade ediyor.

Biden, Trump’ın azledilmesinin “trajedi” olacağını, fakat bunu “kendisinin edip kendisinin bulacağı bir trajedi” olacağını belirtti.

TRUMP TRANSKRİPTİ YAYINLAYACAK

ABD Başkanı Trump ise konuya ilişkin tepkisini her zaman olduğu gibi Twitter’tan gösterdi.

Trump, Demokratların “kasıtlı olarak daha fazla Cadı Avı zırvasıyla” Birleşmiş Milletler’deki temaslarını mahvetmek ve aşağılamak için bunu yaptığını savundu.

Trump ayrıca Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin tam kaydının yayınlanması için talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

BBC’nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, azil tartışmalarına ilişkin analizinde şu iki metaforu kullandı: “Baraj çatladı. Cin şişeden çıktı.”