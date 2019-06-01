Son dakika… ABD’de toplu katliam: Çok sayıda ölü var

Katliamın gerçekleştiği belediye binasında şehir planlama, kamu hizmetleri ve bayındırlık hizmetleri departmanının bulunduğu açıklandı.

Virginia Beach Polis Müdürü Jim Cervera, saldırganın binaya girdiğini ve hemen ve ayrım gözetmeden etrafa ateş açtığını duyurdu.

Cervera olaya ilişkin şu ayrıntıları aktardı: “Silah sesleri üzerine belediye binasının yanındaki polis merkezindeki görevli dört memur olaya müdahale ederken, güvenlik güçleri ile saldırgan arasında uzun süre çatışma yaşandı. Bir polis memurunun vurulması üzerine güvenlik güçleri karşılık verdi. Şüpheli öldü.” Carvera çatışmada vurulan polisin kurşun geçirmez yelek sayesinde kurtulduğunu da sözlerine ekledi.

KATLARI GEZİP RASTGELE VURDU

Zanlının uzun yıllardır kamu hizmetleri departmanında çalıştığı fakat kurbanların isimleri ailelerine iletilene kadar kimliğinin gizli tutulacağı açıklandı.

Polis müdürü Cervera, kurbanlardan birinin binanın dışında bir otomobilin içinde, diğerlerinin ise birinci, ikinci ve üçüncü katlarda olduğunu belirtti.

Sorunlu olduğu tahmin edilen belediye çalışanının katliamı 45 kalibre tabanca ve birkaç şarjörle gerçekleştirdiği tespit edildi.

Cervera, katliamın ardından belediye binasının “savaş alanı gibi” olduğunu ifade etti.



TANIKLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Çatışma sırasında binada olan işçiler, kendilerini ofislerine kapat, bazıları masaların altına saklandı.

Çatışma başladığında birinci katta olan Zand Bakhtiari, yerel medyaya yaptığı açıklamada, art arda çok sayıda silah sesi duyduğunu söyledi.

Megan Blanton adlı bir belediye çalışanı da müdürünün kendisini ve iş arkadaşlarını bir ofise soktuğunu ve masayı kapıya dayadıklarını anlattı.

Planlama Departmanı’nda çalışan 18 yaşındaki Arthur Felton ise, “Böyle bir şeyin benim iş yerimde olacağını hiç düşünmezdim” dedi.

2019’DA 150’İNCİ SİLAHLI SALDIRI

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Donald Trump’ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı. FBI ajanlarının silahlı saldırıya ile yürütülen soruşturmada yerel yetkililere yardımcı olmak için olay yerinde olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Robert Dyer, “Virginia Beach tarihinin en yıkıcı günü” açıklaması yaparken, Vali Ralph Northam, olayı “şehir ve eyalet için trajik bir gün” olarak tanımladı.

ABD’de gerçekleştirilen silahlı saldırıları takip eden ‘Gun Violence Archive’ sitesine göre; bu olay, 2019’da ülkede yaşanan 150’inci saldırı olarak kayıtlara geçti.