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Son dakika… ABD’deki Türkleri üzen haber: Sarhoş sürücü Türk taksi şoförünü öldürdü

ABD'de yaşayan Türklerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya uygulaması Facebook'ta paylaşılan ve kısa süre sonra ulusal medyaya çıkan vahim kazada Türk taksi şoförü Berkant Ramazan Ahmet'in ve yolcusunun yaşamını yitirdiği açıklandı. California'da yaşanan olayda 34 yaşındaki kadın sürücünün alkollü olduğu ve hatalı yola girdiği için kazanın yaşandığı belirtildi.

Tayfun HOPALI / ABD
08:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’deki Türkleri üzen haber: Sarhoş sürücü Türk taksi şoförünü öldürdü

California’da önceki gün meydana gelen olayda 34 yaşındaki Emilie Ross adındaki kadın sürücü hatalı yola girerek karşıdan gelmekte olan Türk taksi şöförü Berkand Ramazan Ahmet'in kullandığı arabaya çarptı.

Olay sonrasında hayatını kaybeden kadın sürücünün alkollü olduğu açıklandı. Türk şoför Berkand Ramazan Ahmet ve iki yolcusu da hayatlarını kaybettiler. Takside bulunan yolcuların Envestnet CEO’su Jud Bergman ve karısı Mary Miller-Bergman olduğu açıklandı. Yaşanan kaza ve ünlü CEO'nun ölümü Amerikan basınında geniş yer buldu.

Kazada ünlü CEO ve eşi de yaşamını yitirdi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan bağış kampanyasında Berkand’ın naaşının Bulgaristan’daki annesinin yanına taşınması için yaklaşık 32 bin dolar toplandı.

ABD Bulgaristan Dolar Facebook Haber Kadın kaza Ramazan son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 09:02 07.10.2019
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