Son dakika… ABD’deki Türkleri üzen haber: Sarhoş sürücü Türk taksi şoförünü öldürdü

California’da önceki gün meydana gelen olayda 34 yaşındaki Emilie Ross adındaki kadın sürücü hatalı yola girerek karşıdan gelmekte olan Türk taksi şöförü Berkand Ramazan Ahmet'in kullandığı arabaya çarptı.

Olay sonrasında hayatını kaybeden kadın sürücünün alkollü olduğu açıklandı. Türk şoför Berkand Ramazan Ahmet ve iki yolcusu da hayatlarını kaybettiler. Takside bulunan yolcuların Envestnet CEO’su Jud Bergman ve karısı Mary Miller-Bergman olduğu açıklandı. Yaşanan kaza ve ünlü CEO'nun ölümü Amerikan basınında geniş yer buldu.

Sosyal medya üzerinden başlatılan bağış kampanyasında Berkand’ın naaşının Bulgaristan’daki annesinin yanına taşınması için yaklaşık 32 bin dolar toplandı.