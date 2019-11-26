Son dakika… ABD’den Ankara’daki S-400 testlerine tepki!

Türkiye&#8217;nin başkent Ankara&#8217;da S-400&#8217;leri test etmeye başlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklama yaparak &#8216;Türkiye&#8217;nin S-400 ile ilgili adımlarını endişe verici&#8217; bulduklarını söyledi.. AYRINTILAR GELECEK&#8230;. İLGİLİ HABERAnkara&#039;daki S-400 testleri devam ediyor!. . &nbsp;. İLGİLİ HABERRusya üçüncü parti S-400&#039;leri 2020&#039;de teslim edecek!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-abdden-ankaradaki-s-400-testlerine-tepki-5474424","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-abdden-ankaradaki-s-400-testlerine-tepki-5474424","pageType":"yazi","pageIdentifier":5474424,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5474424,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-abdden-ankaradaki-s-400-testlerine-tepki-5474424/","headline":"Son dakika&#8230; ABD&#8217;den Ankara&#8217;daki S-400 testlerine tepki!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Ankara","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","Rusya","son dakika","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1574786194,"datePublished":1574786194,"dateModified":1574786388,"info":"{"seo_news":"false"}"});