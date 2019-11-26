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Son dakika… ABD’den Ankara’daki S-400 testlerine tepki!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Pompeo "Türkiye’nin S-400 ‘lere ilişkin adımları endişe verici" dedi.

19:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den Ankara’daki S-400 testlerine tepki!

Türkiye’nin başkent Ankara’da S-400’leri test etmeye başlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklama yaparak ‘Türkiye’nin S-400 ile ilgili adımlarını endişe verici’ bulduklarını söyledi.

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ABD Ankara Dışişleri Bakanı Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 19:39 26.11.2019
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