Son dakika… ABD’den bomba ‘Türkiye’ mesajı… Resmen açıkladılar

ABD’den gelen açıklama, “Türkiye’nin yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine (Fırat Nehri’nin doğusu) yönelik operasyon için harekete geçeceği” belirtildi.

Beyaz Saray, “IŞİD’i yenilgiye uğratan ABD güçlerinin artık doğrudan bölgede olmayacağını” belirtirken, “Türkiye’nin son iki yıldır bölgede yakalanan IŞİD savaşçılarından sorumlu olacağına” da açıklamasında yer verdi.

ERDOĞAN: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ

ABD açıklaması, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın yaptığı telefon görüşmesinden sonra geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu görüşmeye ilişkin yayınladığı mesajda, iki liderin Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Erdoğan görüşmede, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD kaynaklı terörün ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede kararlı olduğunu yinelerken, bölgede böyle bir sorun yaşanmaması için Ankara’nın her türlü tedbiri alacağını vurguladı.

Görüşmede Erdoğan’ın ABD ile Türkiye arasında varılan güvenli bölge mutabakatına ilişkin gereklerin yerine getirilmemesinden duyulan rahatsızlığı ilettiği de belirtildi.

Beştepe’den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı mevkidaşının daveti üzerine gelecek ay Washington’a gidecek ve iki lider burada bir görüşme gerçekleştirecek.

MUTABAKAT AĞUSTOSTA SAĞLANDI

Türkiye ile ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırı boyunca bir güvenli bölge oluşturulması için ağustos ayında mutabakata varmıştı.

Ankara, planlanan güvenli bölgenin terör örgütü YPG’den arındırılması gerektiğini vurguluyor.

Sekiz yılı aşan iç savaş süresince Suriye’den kaçan 3.6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, güvenli bölgeye 2 milyon Suriyeli sığınmacıyı yerleştirmeyi planlıyor.