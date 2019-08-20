Son dakika… ABD’den flaş açıklama: Türkiye kararında da görüldüğü gibi…

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, “ABD, ortaklarının terörizmle savaşta kapasitesini artırmaya, bölgesel huzuru bozanları caydırmaya ve Ortadoğu’da istikrarı desteklemeye bağlı kalacaktır” dedi.

ABD merkezli Al-Monitor sitesine konuşan Mulroy, “Fakat, Türkiye’nin F-35 programının iptal edilmesi yönünde bakanlığın verdiği kararda görüldüğü gibi, ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız” ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin’in askeri teknoloji alanındaki küresel girişimlerine yönelik artan endişeler nedeniyle ilk resmi ziyaretlerini Asya-Pasifik ülkelerine gerçekleştirmişti.

SİLAHLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDERSE…

Müsteşar Mulroy, “Mesaj basit olacak. Bu demektir ki Rusya da Çin silahlarının satın alınması, bizim silahlarımızın operasyonel güvenliğini tehdit ettiği takdirde, kendi silahlarımızı çekmekten başka seçeneğimiz kalmaz” dedi.

Pentagon’un müttefiklerini spesifik Çin silahlarının satın alınmasıyla ilgili müttefiklerini uyarıp uyarmadığı bilinmiyor. Pekin Yönetimi, 2013-2017 arasında Ortadoğu’ya 10 milyar dolarlık silah sattı.