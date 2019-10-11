Son dakika… ABD’den flaş karar: Çok sayıda asker göndermeyi planlıyorlar

Son dönemde İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ABD’yi harekete geçirdi… ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den askerlerini çekme kararı sonrasında, “Orta Doğu’dan çok daha önce çıkmalıydık” açıklamasını yaparken Reuters’a konuşan kaynaklar ABD’nin Suudi Arabistan’a çok sayıda asker göndereceğini öne sürdü.

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14 Eylül’de Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrasında ABD’nin bu kararı aldığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Reuters’a konuşan kaynaklar kaç askerin gönderileceğine dair net bir açıklama yapmazken gönderilecek asker sayısının “binlerce olabileceği” belirtildi.