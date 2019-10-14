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Son dakika… ABD’den flaş Suriye açıklaması

TSK'nın sınır güvenliğini korumak ve bölgeyi terör örgütleri PKK/PYD/YPG ile IŞİD'den temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken ABD'den bir son dakika açıklaması geldi. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD'nin diplomatik ekibi Suriye'den ayrıldı" açıklamasını yaptı.

12:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den flaş Suriye açıklaması

İsmini söylemeden açıklamalarda bulunan ABD’li yetkili, Suriye’de bulunan diplomatik ekibin ülkeden ayrıldığını söyledi. Washington’ın Suriye’den 1000 askeri çekeceğini açıklamasından sonra konuşan yetkili, bu ekibin ülkeden ayrılmadan önce bölgede istikrarı sağlayacak projeler üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Yetkili, “Askerler halen Suriye’de fakat çekilme başladı” dedi. Reuters, Pazar günü iki ABD’li yetkilinin açıklamalarını hatırlatarak, kalabalık gruplar halinde önümüzdeki günlerde çekilmenin devam edeceğini aktardı.

ABD IŞİD PKK PYD son dakika Suriye Terör TSK
Son güncelleme: 12:37 14.10.2019
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