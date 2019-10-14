Son dakika… ABD’den flaş Suriye açıklaması

İsmini söylemeden açıklamalarda bulunan ABD’li yetkili, Suriye’de bulunan diplomatik ekibin ülkeden ayrıldığını söyledi. Washington’ın Suriye’den 1000 askeri çekeceğini açıklamasından sonra konuşan yetkili, bu ekibin ülkeden ayrılmadan önce bölgede istikrarı sağlayacak projeler üzerinde çalıştığını dile getirdi.
Yetkili, “Askerler halen Suriye’de fakat çekilme başladı” dedi. Reuters, Pazar günü iki ABD’li yetkilinin açıklamalarını hatırlatarak, kalabalık gruplar halinde önümüzdeki günlerde çekilmenin devam edeceğini aktardı.