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Son dakika… ABD’den İran’a flaş yaptırım teklifi

ABD ve İran arasındaki gerilimde flaş bir gelişme yaşandı. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre ABD, İran'a tüm yaptırımları kaldırmayı teklif etti. İran lideri Ruhani kaynak gösterilen haberde buna karşılık olarak müzakerelerin başlaması gerektiği gösterildi.

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den İran’a flaş yaptırım teklifi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin görüşmeler karşılığında İran’a yönelik bütün yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini belirtti. Ruhani New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan Tahran’a döndükten sonra kendi resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada “Almanya başbakanı, İngiltere başbakanı ve Fransa cumhurbaşkanı New York’taydı ve hepsi bu görüşmenin gerçekleşmesi için ısrar etti. Ve Amerika yaptırımları kaldıracağını söyledi. Hangi yaptırımların kaldırılacağı görüşülüyordu ve tüm yaptırımların kaldırılacağını açıkça söylediler” dedi.

Ruhani “Bu kabul edilebilir şekilde değildi, (şu anki) yaptırım atmosferinde, yaptırımlar ve azami baskı politikasının zehirleyici atmosferi hüküm sürüyorken 5+1 formatında Amerikalılarla görüşmek istesek bile müzakerelerin nasıl sonuçlanacağını kimse tahmin edemez” dedi.

ABD İran son dakika
Son güncelleme: 16:02 27.09.2019
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