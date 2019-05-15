Son dakika… ABD’den korkutan Irak uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak Irak’ta bulunan hükümet çalışanlarını uyardı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Acil görev için bulunan hükümet görevlileri hariç diğer hükümet çalışanları ülkeden ayrılsın” dendi. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Erbil’deki ABD temsilciliğinde vize işlemlerinin askıya alınması yönünde karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, “ABD hükümeti Irak’taki ABD vatandaşlarına acil durumlarda sınırlı hizmet verecektir” dendi. Yetkililer, ABD vatandaşlarının olabilecek en hızlı şekilde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.