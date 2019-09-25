Son dakika… ABD’den korkutan silah: Mikrodalga ile vuruyor

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün Kongre’ye bir rapor hazırlayarak özel bir hava savunma sistemi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. İnsansız hava araçlarına karşı geliştirilen bu sisteme Kongre’nin onay verdiği ve ABD dışındaki bir ülkede bulunan gizli bir üste test çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

Hava savunma sistemi uzmanları ve askeri uzmanlara göre test çalışmalarının 20 Aralık 2020’de tamamlanması beklenirken, bu sistemin daha sonra kullanılacağını öne sürdü. Tek bir prototipine 16 milyon dolar para harcayan ABD Hava Kuvvetleri böylelikle tarihe geçecek. Zira ilk defa bir hava savunma sisteminde enerji kullanılacak. PHASER projesini yöneten Michael Jirjis ABD basınına, “Şu an ülke dışında bu sistemleri kullanmak için onay aldık ve bazı üslerimizde ve sorumluluğumuzun olduğu noktalarda çalışmalara başlıyoruz. Fakat şu an net bir lokasyon veremem” dedi.

Silahı üreten Raytheon ve ABD Hava Kuvvetleri’nden yetkililer satın alma işlemi için görüşmelerin bir süredir devam ettiğini açıkladı.