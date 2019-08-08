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Son dakika… Birleşmiş Milletler’den kritik güvenli bölge açıklaması

Birleşmiş Milletler Temsilcisinin danışmanı Najat Rochdi, Suriye'nin kuzeyinde kurulması gündeme gelen güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulundu. BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in danışmanı Rochdi, "Bazıları böyle bir bölge oluşturmanın olası askeri müdahaleden dolayı endişe yaratıyor. Bu da bölgede insanı sorunlara sebep olabilir" dedi. Diplomat ayrıca, ABD-Türkiye arasında gündeme gelen güvenli bölge konusunu da takip ettiklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
17:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… Birleşmiş Milletler’den kritik güvenli bölge açıklaması

ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurulması konusunda dün mutabakat sağladığı güvenli bölge konusudna Birleşmiş Milletler’den kritik bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in danışmanı Najat Rochdi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pedersen’in kıdemli danışmanı olarak görev yapan Rochdi, “İnsani aktörler, olası bir askeri müdahale açıklamaları yüzünden giderek daha da endişe ediyor. Yıllarca savaş, göç, kıtlık ve sel yaşayan bu bölgede bu durumun insani sonuçları olacaktır” dedi. Diplomat, ABD ile Türkiye’nin dün mutabık kaldığı güvenli bölge konusunu da takip ettiklerini açıkladı.

Son güncelleme: android-time 17:39 08.08.2019
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