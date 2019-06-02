Son dakika… ABD’den kritik İran açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada, “Kendilerine saygı gösterilmesi halinde Washington Yönetimi ile görüşebileceklerini” ifade etmişti.

Ruhani’nin yorumlarına ilişkin bir soru üzerine Pompeo, şimdiye kadar takındığı tavrı yumuşatarak, “Görüşmelere önşartsız olarak hazırız, masaya oturmaya hazırız” dedi.



İsviçre’nin Bellinzona kentinde İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile düzenlendiği basın toplantısında Pompeo, şöyle konuştu: “İranlılar normal bir ülke gibi davranmak istediklerini kanıtladığında, elbette görüşmeye hazırız.”

Trump geçen pazartesi günü İran’ın müzakere masasına geleceğine dair umut taşığını açıklamıştı. Fakat İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, çarşamba günü, Tahran’ın Washington’la müzakere etmeyeceğini vurgulamıştı.

