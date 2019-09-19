Son dakika… ABD’den skandal açıklama! Hem de görüşmeler sürerken…

ABD Savunma Bakanlığı’nın IŞİD’le Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, Pentagon’da düzenlenen basın toplantısına Türkiye ile yürütülen güvenli bölge konusuyla başladı.

Maier, “Kullanılmaya hazır silahlar ve araçları SDG’ye sağlamaya devam ediyoruz. Gönderdiğimiz destekle ilgili şeffafız. Her ay Türkiye’ye, bu silah ve araçların listesini içeren bir rapor gönderiyoruz” dedi.

Amerikalı üst düzey yetkili, güvenli bölge için “güvenlik mekanizması” ifadesini kullandı. “Kürt savaşçı” olarak nitelendirdiği YPG’li teröristlerin bu alandan çekildiğini savunan Maier, yerlerine ise Arap savaşçıların geldiğini öne sürse de, YPG’nin bölgede güç bulundurduğunu da sözlerine ekledi.

SDG’ye komuta eden YPG, Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgeyi kontrolü altında tutuyor. Türkiye, YPG’yi terör örgütü olarak tanımlıyor ve bölgede gerçekleştirilen terörle mücadelede bir başka terör örgütünün kullanılmasını kıyasıya eleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı bir açıklamada, ABD ile yapılan görüşmelere atfen, “iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi harekât planlarımızı devreye sokacağız” demişti.