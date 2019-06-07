Son dakika… ABD’den Türk pilotlarının eğitimine veto

ABD-Türkiye-Rusya hattında ciddi bir gerilime sebep olan S-400 hava savunma sistemi alımında sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı… ABD’nin itirazlarına rağmen Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi alması durumunda ABD’nin tartışma yaratan bir karara imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Reuters’ın son dakika haberinde, ABD’ye giderek F-35 savaş uçaklarını kullanmak için eğitim alması planlanan Türk askerlerine eğitim verilmeyeceği duyuruldu. Konuyla yakından ilgili olan iki ABD’li yetkili isimlerini açıklamadan, eğitim verilmeme kararının alındığını duyurdu. Yetkililer bu kararın henüz resmi olarak duyurulmadığını ama bu kararın alındığını aktardı.

Türkiye’nin hem üretim sürecinde büyük katkısının olduğu F-35’leri satın alması sonrasında ABD’de Türk pilotlarına eğitim verileceği açıklanmıştı. İsmini açıklamayan yetkililer, “Eğer Türkiye planlarını değiştirirse bu karar değişebilir. Bu karar sadece yakında gelecek Türk pilotları ve teknik ekiplerini kapsıyor. Şu an Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde eğitim gören Türk asker ve teknikerler burada eğitim görmeye devam ediyor” dedi.

Şu an Luke’ta 4 Türk askeri eğitim görürken, 2 Türk pilotu da ABD’deki üste görev alıyor. ABD ordusundan alınan bilgiye göre şu an 6 Türk yetkili ile birlikte 2 Türk hava teknikerinin de eğitim gördüğü belirtildi. Türkiye, toplam değeri 9 milyar dolar olan 100 savaş uçağı almak istediğini duyurmuştu.

ERDOĞAN, “GERİ ADIM ATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL” DEMİŞTİ

Reuters’a konuşan yetkililerin zamanlaması da bir hayli enteresan… Zira Savunma Bakanı Hulusi Akar 22 Mayıs’ta Türk askerlerinin S-400 için Rusya’da eğitim gördüğünü ve Rus personelin de Türkiye’ye gelebileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, S-400’lerin satın alınmasıyla ilgili olarak “Geri adım atmamız söz konusu değil” ifadesini kullanmıştı.