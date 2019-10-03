Son dakika… ABD’den Türkiye’nin Suriye hamlesine tepki: Endişeliyiz

Dünyanın en çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, özel bir haber hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye konusundaki açıklamalarının ABD’de rahatsızlık yarattığını öne sürdü. Gordon Lubold ve Nancy Youssef imzalı haberde, “ABD’li yetkililer Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesinden endişeli” başlığı kullanıldı.

Haberde, Türkiye’nin Suriye konusundaki açıklamalarının Trump yönetiminde bazı endişelere yol açtığı belirtilirken, bölgedeki PKK uzantılarıyla bir çatışma yaşanması durumunda ABD askerinin Suriye’den çekilmesi anlamına geleceği aktarıldı. Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Suriye krizinin başından beri ABD ile Türkiye arasında ciddi bir gerilime sebep olmuş fakat geçen haftalarda gündeme gelen güvenli bölgede ABD’li ve Türk askerler ortak devriye gezmeye başlamıştı.

Wall Street Journal’ın haberinde, “ABD’li yetkililer Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna daha fazla asker göndereceğine dair kanıtların arttığını bu hafta söyledi. Bu tür bir hamle bölgedeki Amerikan güçlerini riske atar” ifadesi kullanıldı. Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili, “Bu kusursuz fırtına, gerçekten çok çirkin. Ayrılmaktan başka bir yol kalmayabilir” dedi.

TÜRKİYE: ABD’LİLERİN ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk yetkili, “Suriye’nin kuzeydoğusunda mülteciler için oluşturulacak güvenli bölge çabaları çok yavaş ilerliyor. Amerikalıların tekrar zaman kazanmaya çalışmasından endişe ediyoruz” ifadesini kullandı.