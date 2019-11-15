Son dakika… ABD’den yaptırımlarla ilgili flaş açıklama

Ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Risch, “Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi” ifadesini kullandı.

Reuters’ın haberine göre; Risch, “ABD’nin bu ilişkinin (Ankara-Washington) altını oymak istemiyor, fakat o silah satışı tamamlanmamalı” dedi.

Senatör Jim Risch, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi’den biriydi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldikten sonra Türkiye açısından oldukça kritik bir hamlede bulunmuştu.

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Graham, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de yapılan oylamayla kabul edilen tasarının Senato’da görüşülmesini engellemişti.

Lindsey Graham, “Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı” diyerek tasarının Senato’da görüşülmesini bloke etmişti.