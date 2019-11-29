Son dakika…. ABD’li generalden skandal açıklama

Korgeneral Robert White, ABD güçlerinin Suriye’nin doğusunda yeniden konumlandığını ve IŞİD’e karşı terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile operasyonlara yeniden başladığını ifade etti.

Pentagon açıklamasına göre; Bağdat’ta hazırlıksız yapıldığı belirtilen basın toplantısında konuşan White, “ABD güçlerinin Türkiye’nin Suriye sınırından 10 kilometre geri çekildiğini” hatırlattı.

AMAÇ IŞİD’İN HORTLAMASINI ENGELLEMEK

General White, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ile bölgede zaten karmaşık olan muharebe alanını daha kaotik hale getirdiğini de savundu.

Amerikan askerlerinin Suriye’nin doğusunda kalmaya devam edeceğini belirten ABD’li general, amaçlarının IŞİD’in tekrar ortaya çıkmamasını ve Suriye’nin o bölgesindeki petrol sahalarından gelir elde etmemesini sağlamak olduğunu aktardı.

BAKAN ESPER: DESTEK SÜRECEK

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen SDG’ye desteğe devam edeceklerini duyurmuştu.

Esper, “SDG ile ortaklığımız devam edecek. Onlara yardımlarımız sürüyor. SDG, IŞİD’in yeniden güçlenmesinin engellenmesinde önemli bir role sahip” demişti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), büyük oranda terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG güçleri tarafından oluşturuldu.