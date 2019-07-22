Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD’li üst düzey komutan Suriye’de PKK/YPG elebaşıyla

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Şahin Cilo ile görüştü.

Sozcu.com.tr
13:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’li üst düzey komutan Suriye’de PKK/YPG elebaşıyla

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter’dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck’un, Suriye’de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, ABD’li yetkililerin SDG komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin, Türkiye’de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD’li yetkililerin, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla bir araya gelmesi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey’nin Ankara’da, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti. AA

Son güncelleme: android-time 13:48 22.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more