Son dakika… ABD’li üst düzey komutan Suriye’de PKK/YPG elebaşıyla

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter’dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck’un, Suriye’de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.
Paylaşılan fotoğraflarda, ABD’li yetkililerin SDG komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin, Türkiye’de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD’li yetkililerin, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla bir araya gelmesi dikkat çekti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey’nin Ankara’da, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti. AA