Son dakika… ABD’li ünlü şarkıcı trafik kazasında yaşamını yitirdi

ABD’nin güneyinde çok popüler olan Kylie Rae Harris, dün gece 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitirdi. New Mexico’daki konsere yetişmek üzere yola çıkan Harris’in dahil olduğu kazada 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da öldüğü belirtildi.

Harris’in menajeri müzik dergisi Billboard’a açıklamalarda bulundu. Menajeri, “Kylie Rae Harris’in dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiğini üzülerek doğrulamak durumundayız. Şu an paylaşabileceğimiz bir detay yok fakat sizden Harris’in ailesinin mahremiyetine önem vermenizi istiyoruz. Kylie’yi tanıyan herkes onun ailesini ve müziği sevdiğini biliyordu. Onun için yapabileceğiniz en iyi şey sevgiyi yaymaktır” dedi.

Taos’taki Big Barn Müzik Festivali’ne giden Harris’in ölmeden önce sosyal medyada paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.

Kazanın yaşandığı otoyolda birçok akrabasını ve yakınını kaybettiğini söyleyen Harris’in son videosun “46 mil için benzinim var ve en yakın benzin istasyonu 36 mil ötede. Umarım New Mexico yollarında kalmam” dediği görüldü.