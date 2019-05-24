Son dakika.. ABD’li vekil seks yaparken yavaş soyunduğu için eşini dövdü

Buzzfeed sitesinin George Şerifliği'nin raporuna dayandırdığı habere göre; polis McLeod'un Lucedale kentindeki evine saldırı ihbarı üzerine gitti.

Güvenlik güçleri konuta ulaştığında Cumhuriyetçi vekilin elinde bir kadeh içki vardı ve konuya ilişkin bilgilendirme yaptıkları sırada yetkililere “Benimle dalga mı geçiyorsunuz” diyerek karşılık vardı.

YÜZÜ KAN İÇİNDEYDİ

McLeod'un çok sarhoş olduğu, ayakta durmakta güçlük çektiği için tırabzanlardan destek aldığı ve küfürlü konuştuğu polis raporuna yansıdı. Eşinin yüzü, boynu ve kolları kan içinde kalırken, talihsiz kadının korkudan titrediği belirtildi.

Bayan McLeod polise verdiği ifadede, kocasının öfkelendiğini ve aşırı alkol almasıyla bu olayın yaşandığını söyledi. Saldırı sırasında evde bulunan başka bir kadın da Cumhuriyetçi temsilcinin seks yapmak istediğini ve eşinin kıyafetlerini yeterince hızlı çıkarmadığı için öfkeye kapıldığını aktardı.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Polis raporuna göre Bayan McLeod, ifadesine başvurulan kadının kaldığı odaya koşup kapıyı kilitledi. Bunun üzerine McLeod, kapıyı yumruklamaya başladı ve eşini “Kilidi açmazsan köpeğini öldürürüm” diye tehdit etti.

Aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alınıp George Hapishanesi'ne gönderilen Douglas McLeod, 1000 dolar kefaletle serbest kaldı.

Siyaset dünyasında bomba etkisi yaratan bu olayın ardından McLeod'un istifası istendi. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yetkililer, iddialar doğruysa Cumhuriyetçi temsilcinin görevi bırakması gerektiğini vurguladı.