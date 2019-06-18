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Pentagon’da flaş değişiklik! Mektubu yazan bakan vekili görevi bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nda geçici görev yapan Patrick Shanahan'ın ailevi durum nedeniyle görevini daha fazla yapmak istemediğini açıkladı. Trump, yeni Bakan Vekili olarak Mark Esper'i açıkladı.

20:07 -
Haberler Dünya
Pentagon’da flaş değişiklik! Mektubu yazan bakan vekili görevi bıraktı

Durumu Twitter’dan paylaşan Donald Trump, Shanahan’a bugüne kadar harika bir iş yaptığını söylediği açıklamasında, “Pat’e inanılmaz hizmeti için teşekkür ederim” dedi.

Mark Esper – Fotoğraf: Reuters

YENİ VEKİL ESPER

Trump yeni Savunma Bakanı adayı olarak Ordu Sekreterliği görevini yürüten Mark Esper’i ilan etti.

Trump açıklamasında, “Mark’ı tanırım. Fantastik bir iş yapacağına şüphem yok” ifadesini kullandı.

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S-400 MEKTUBUNU KALEME ALMIŞTI

Patrick Shanahan, son günlerde Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği uyarı mektubuyla gündeme gelmişti.

Shanahan’a yanıt veren Akar “Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

 

Son güncelleme: android-time 11:17 27.06.2019
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