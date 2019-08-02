Son dakika… ABD’nin kafası karıştı: Türkiye de IŞİD’e karşı partneriniz değil mi?

ABD’nin başkenti Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen brifingde ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey, IŞİD'le mücadelede küresel koalisyonunun durumu ile ilgili bilgi verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak ve Suriye'de IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) tehdidinin devam ettiğini söylerken kafaları karıştıran bir ifade kullandı. IŞİD’le mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Jeffrey, IŞİD’le mücadelede ortaklarının Suriye Demokratik Güçleri olduğunu söyledi. Jeffrey’nin dile getirdiği Suriye Demokratik Güçleri’nin omurgasını ise terör örgütü PKK ve YPG oluşturuyor. Jeffrey’nin bu konudaki açıklamasında Türkiye’yi gündeme getirmemesi ise kafalarda soru işareti yarattı.

Zira 2013 yılından beri IŞİD ile mücadele eden Türkiye, hem ABD’nin hem de bölgedeki müttefiklerin en önemli partneri olarak sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelmiş, dünya liderlerinin takdirini toplamıştı. SDG, geçtiğimiz aylarda ABD ile Türkiye arasında krize sebep olmuştu. ABD, Türkiye’nin tepkisi ve itirazlarına rağmen SDG’ye silah desteği vermiş ve lojistik destek sağlamıştı.