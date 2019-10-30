Son dakika… ABD’nin skandal kararları sonrasında Trump suspus

Ankara-Washington hattında dün gece tansiyon yükseldi… Bunun sebebi ise Temsilciler Meclisi’nden peş peşe Türkiye karşıtı iki tasarının geçmesi. Bunlardan ilki 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiren tasarıydı. Bunun ardından ise TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla Türkiye’ye yaptırımlar öngören tasarı kabul edildi.

Büyük çoğunlukla geçen tasarılar sonrasında Ankara-Washington hattında tansiyon yükselirken arka arkaya açıklamalar geldi. ABD Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilen “soykırım” tasarısına çekimser kalan isimlerden biri Kongre’ye giren ilk Müslüman temsilci olan Ilhan Omar bu duruma tepki gösterdi.

ABD’de bu karara gösterilen tepkinin ardından Ankara’dan da çok sert tepki geldi. Bugün ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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Her ne kadar taraflardan arka arkaya açıklamalar gelse de gözler ABD Başkanı Donald Trump’ın tweet’lerini aradı. Gerekli gereksiz birçok konuda hem halkını hem de dünya kamuoyunu meşgul eden ABD Başkanı Donald Trump, müttefik bir ülkeye karşı alınan kararlar sonrasında konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

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Sadece birkaç gün önce terörist Mazlum Kobani’yi destekleyen mesajlar atan ve “Türkiye’nin ekonomisini bitiririz” gibi ifadeler kullanarak adeta Ankara’yı kışkırtan Trump’ın bu konuda sessizliğini bozarak sadece Amerikan iç siyasetiyle ilgili mesajlar paylaşması dikkat çekti.