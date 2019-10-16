Son dakika… ABD’nin Türkiye’ye getirdiği yaptırımlarda çarpıcı detay

Amerikan basınında üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayanılarak verilen haberlerde, Pentagon'un yakında Milli Savunma Bakanlığı'na koyulan yaptırım konusunda, “Türkiye'ye silah satışı için istisna yapılacağına” ilişkin bir talimatname çıkaracağı ifade edildi.

Bunun anlamı ise şu: ABD'nin Milli Savunma Bakanlığı'na kurum olarak koyduğu ambargoya rağmen Türkiye Amerikan silahı satın alabilecek, fakat Türkiye 3’üncü ülkelerden silah almak istediğinde, Amerikan doları ya da Amerikan bankacılık sistemini kullanamayacak.

Yine Amerikalı üst düzey Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu “istisna”nın gerekçesini ise, “Eğer ABD silah satışını durdurursa, Türkiye alım için Rusya'ya kayar” mesajıyla netleştirdi.

ABD Yönetimi daha önce Ankara ve Washington arasındaki Rahip Brunson gerilimi sırasında Türkiye'den iki bakana kişisel olarak yaptırım uygulamış, Brunson'ın serbest kalıp, ABD'ye gitmesinin ardından bu yaptırım kaldırılmıştı.

KURUMLARA YÖNELİK YAPTIRIMLARIN AYRINTISI BİLİNMİYOR

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle hafta başında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yine şahsi ambargo uygulanması talimatnamesini imzalamıştı.

Trump'ın talimatı çerçevesinde ayrıca ilk kez başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere Türk resmi kurumları da yaptırım kapsamına alınmış, ancak kurumlara yönelik yaptırımların ne olduğu ve ne şekilde uygulanacağının ayrıntıları açıklanmamıştı.