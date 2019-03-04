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Son Dakika… ABD’yi hortum vurdu! Onlarca ölü ve yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde oluşan hortum nedeniyle en az 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

04:41 -
Haberler Dünya
Son Dakika… ABD’yi hortum vurdu! Onlarca ölü ve yaralı

ABD’nin Alabama eyaletinin güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu. Hortumda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama’nın Lee County bölgesinde en az 14 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi. Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi.

Hortum, Georgia eyaletini de vurdu. Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu. AA

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Son güncelleme: android-time 04:50 04.03.2019
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