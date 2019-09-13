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Son dakika… ABD’yi korkutan anket: Baş edemiyorlar

Son yirmi yıl boyunca,  obezite salgınıyla mücadele etmeye yönelik sayısız bilinçlendirme programının uygulandığı Amerika’da son yapılan çalışma endişe yarattı. Dokuz ABD eyaletinde şu anda obezite oranı yüzde 35 sınırını geçti. 

Tayfun HOPALI / ABD
10:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’yi korkutan anket: Baş edemiyorlar

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezli (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, Alabama, Arkansas, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota ve Batı Virginia’daki yetişkinlerin üçte birinden fazlası aşırı kilolu. Batı Virginia ve Mississippi yüzde 39,5 ile en kötü oranlara sahip.

Yapilan çalışmayla  eğitim seviyesi azaldıkça şişmanlık oranlarının arttığını görüldü. 18 ile 24 yaşları arasında obezite oranı yüzde 18,1 iken, 45 ile 54 yaş grubunda bu  oran iyice artarak yüzde 36,9 oldu.

Uzmanlar obeziteyi   diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri gibi çeşitli kronik sağlık durumları için bir risk faktörü olarak açıklıyor. Obezite salgınının ele alınmasının yalnızca daha iyi sağlık sonuçlarına yol açmayacağının  bunun yanı sıra tıbbi maliyetleri de düşüreceğini söylüyorlar.

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