Son dakika… ABD’yi sarsan iddia: İstifa ediyor

Amerikan siyaseti gelecek yıl yapılacak 2020 Seçimleri’ne hazırlanırken, ABD Başkanı Trump’ı sarsan bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı’nın en güvendiği isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Trump’tan ayrılma kararı aldığına dair iddiaları Time dergisi yazdı.

ABD’nin prestijli dergilerinden olan Time’a konuşan kaynaklar Pompeo’nun gelecek yıl yapılacak seçimlerde yarışmak istediğini duyurdu. Pompeo’nun yakınlarında görevli isimler Pompeo’nun Kansas’tan senatör olmak istediğini aktardı.

Dergi, Pompeo’nun gelecek yılın bahar aylarına kadar görevde kalmayı planladığı fakat son dönemdeki Trump’ın azil süreci dolayısıyla istifasının tarihini öne çekmeyi düşündüğünü öne sürdü. Pompeo’nun özellikle Trump’ın azil süreci dolayısıyla kendisinin siyasi imajının zedelendiğini yakın çevresine söylediği de belirtildi.

Öte yandan azil süreci sırasında Pompeo’nun istifa etmesi durumunda büyük tepkilerle karşılaşabileceğinden ve senato yarışında zarar görebileceğinden endişe ettiği belirtildi. Süreç devam ederken istifa etmesinin özellikle Cumhuriyetçi seçmenin tepkisinden çekinen Pompeo’nun net olarak hangi dönemde görevini bırakarak senatörlük yarışına başlayacağı henüz açıklanmadı.

26 Aralık 2018’de göreve gelen Pompeo, başta Kuzey Kore, Çin ve Suriye olmak üzere birçok konuda gündemi değiştiren açıklamalar yapmıştı. Göreve geldiği günden beri Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yoğun temasta bulunan Pompeo, sık sık Türkiye ile ilgili açıklamalar yaparak Türk kamuoyunun dikkatini çekmişti.