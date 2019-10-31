Son dakika… Abes ‘Türkiye’ iddiasını Amerikalı general yalanladı

Orgeneral McKenzie, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman ile düzenlediği ortak basın toplantısında terör örgütü IŞİD elebaşı Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyon sırasında Bağdadi dahil dördü kadın, ikisi erkek olmak üzere toplam altı IŞİD mensubunun İdlib’in kuzeyindeki evde öldürüldüğünü belirten McKenzie, Bağdadi ile birlikte iki çocuğun da öldüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; McKenzie, operasyonda 11 çocuk ile 2 yetişkinin de ayrıca sağ ele geçirildiğini belirtti.

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“BAŞKA IŞİD’Lİ YOKTU”

ABD’li komutan operasyona ilişkin 25 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’a brifing verdiklerini ve saldırı ile ilgili onay aldıklarını ifade etti.

Operasyondan sonra saldırı bölgesine başka IŞİD unsurlarının gelip gelmediğine ilişkin bir soruya McKenzie, şöyle yanıt verdi:

“O alanda başka IŞİD unsurları yok, bu konuda eminiz. Orada bir süredir saklanıyordu. Orada başka gruplar vardı. Muhtemelen Bağdadi’nin orada olduğundan haberleri yoktu. Helikopterlerin indiğini görünce o tarafa doğru yöneldiler. Ona destek olmak üzere değil de orada olup bitenleri görmek için geliyorlardı ve dolayısıyla Türk mü, Rus mu ya da Amerikan askeri operasyonu mu olup olmadığını bilmiyorlardı.”

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‘BARIŞ PINARI’ SORUSU

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatının IŞİD elebaşına yönelik operasyon planını geciktirip geciktirmediğine ilişkin bir soruya da yanıtlayan McKenzie, şunları söyledi:

“Kesinlikle hayır. Biz zamanlamayı hava koşulları, kesinlik, açık veriler gibi birçok faktöre göre belirledik. Oradaki üsleri kullanmak daha uygundu ancak ABD ordusu dünyanın herhangi bir yerine, en uzak noktalara bile kendi işini halledecek kabiliyettedir. Dolayısıyla bu (Barış Pınarı Harekâtı) belirleyici bir faktör değildi. Genel anlamda istihbarat, diğer durumlar ve faktörlerle birlikte düşündüğümüzde tam zamanı olduğundan dolayı vurduk.”