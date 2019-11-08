Son dakika… Açıklamalar peş peşe: NATO’da Türkiye gerilimi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Economist gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı eleştirerek, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerine müttefiklerinden yanıt geldi.

NATO içerisindeki müttefiklerin koordine olmadan hareket ettiğini öne süren Macron’a yanıt Almanya Başbakanı Angela Merkel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den geldi. Berlin’de bir basın toplantısına katılan Merkel, Macron’un aşırı tepki verdiğini söyledi. Merkel, “Fransa Cumhurbaşkanı görüşlerini aktarmak için keskin ifadeler seçti. Ben NATO’daki ülkelerin ortaklığını bu şekilde görmüyorum. Bence NATO güvenliğimizin mihenk taşı olarak önemini koruyor” dedi.

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Soltenberg ise Reuters’a açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, NATO’nun geçmişte de zorluklardan geçtiğini dile getirerek, 1956’daki Süveyş Krizi ve 2003’teki Irak Savaşı’nı hatırlattı.