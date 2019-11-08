Son dakika açıklaması: Gözler bugün Cenevre’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kapıları açarız, mültecileri Avrupa’ya göndeririz” sözleri ve Yunanistan’ın Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları yapmasının ardından tansiyonun yükseldiği Atina-Ankara hattında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Cenevre’de bir araya geleceğini duyurdu. Açıklamada görüşmenin detaylarına dair bilgi verilmezken, Dünya Ekonomik Forumu sırasında gerçekleşecek toplantıda ikili ilişkiler ve bölgedeki sorunların masaya yatırılacağı aktarıldı.