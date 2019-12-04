Son dakika… Afganistan’da Japon yardım kurumu aracına saldırı: 5 ölü

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin, Japonya’nın Peace Medical Service (PMS) adında bir yardım kurumunda çalışanların aracına Celalabad şehrinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda söz konusu kurumda çalışan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, PMS Başkanı Japon doktor Tetsu Nakamura’nın yaralandığını belirtti.

AA’nın aktardığına göre Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Japonya’nın Peace Medical Service (PMS) yardım kurumu, Nangarhar vilayetinde 2008 yılından beri su ve tarım yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.