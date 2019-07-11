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Son dakika… Afrin’de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinde bugün bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
13:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Afrin’de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Reuters haber ajansı bir otomobilin, Anadolu Ajansı ise bir yakıt tankerinin infilak ettiğini duyurdu.

İngiltere merkezli ve Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi patlamanın araç kente girer girmez meydana geldiğini, yaşamını yitirenler arasında çocukların da olduğunu bildirdi.

Reuters’a bilgi veren sağlık kaynakları, çok sayıda yaralı olduğunu ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Afrin, Zeytin Dalı Operasyonu’nun ardından Türkiye ve desteklediği silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Son güncelleme: android-time 13:25 11.07.2019
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