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Son dakika… Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 8 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Sozcu.com.tr
10:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Afrin’de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 8 sivil yaşamını yitirdi, 14 sivil de yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK YARALI

Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi. Saldırı nedeniyle sebze halinde yangınlar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı’yla 18 Mart 2018’de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor. (AA)

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Son güncelleme: 10:51 31.10.2019
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