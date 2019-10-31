Son dakika… Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Afrin’de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 8 sivil yaşamını yitirdi, 14 sivil de yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK YARALI

Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi. Saldırı nedeniyle sebze halinde yangınlar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı’yla 18 Mart 2018’de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor. (AA)