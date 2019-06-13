Son dakika… Akar mevkidaşıyla S-400’ü konuştu

ABD ile Türkiye arasında iplerin gerilmesine sebep olan S-400 kriziyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Geçen hafta Pentagon tarafından gönderilen ve şu an ABD Savunma Bakanlığı’nın en yetkili ismi olan Patrick Shanahan imzalı mektubun ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile telefonda görüşen Akar, mektuptaki üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı, “İki bakan Brüksel’deki NATO toplantısında diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı” açıklamasını yaptı.

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