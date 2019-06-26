Son dakika… Akar’dan Brüksel’de kritik görüşme

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
İngiliz Reuters haber ajansı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Esper’in Akar’ı S-400’lere karşı uyardığını aktardı.
İddiaya göre; Esper, Akar’a Ankara’nın S-400’leri alması halinde, bunun sonuçları olacağını söyledi.
Söz konusu yetkili, savunma bakanlarının görüşmesinde Ankara’nın S-400’leri satın almasına ilişkin herhangi bir sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.
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