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Son dakika… Akar’dan Brüksel’de kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
16:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Akar’dan Brüksel’de kritik görüşme

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İngiliz Reuters haber ajansı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Esper’in Akar’ı S-400’lere karşı uyardığını aktardı.

İddiaya göre; Esper, Akar’a Ankara’nın S-400’leri alması halinde, bunun sonuçları olacağını söyledi.

Söz konusu yetkili, savunma bakanlarının görüşmesinde Ankara’nın S-400’leri satın almasına ilişkin herhangi bir sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.

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Son güncelleme: android-time 16:15 26.06.2019
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