Son dakika… Akar’dan sondaj mesajı: Bu bir tehdit değil

Hulusi Akar gündemle ilgili açıklamalarda bulundu…

Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimi ile ilgili açıklama yapan Akar, Türkiye’nin bölgedeki hakkını koruyacaklarını söyledi. Akar, “Hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızı herkes bilmeli. Oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkes bilmeli” dedi.

Akar, ABD ile barış koridoru mutabakatı hakkında, “Müşterek harekat merkezi önümüzdeki günlerde açılacak. İster B ister C olsun yürümezse kendi başımıza yürüteceğimiz planlarımız var. Muhatabımız olan askeri heyetin başkanına YPG’ye desteklerinin sonlandırılmasının acilen gerekli olduğunu öğrendik” ifadesini kullandı.

Akar, FETÖ ile mücadele konusunda da, “15 Temmuz’dan beri 17 bin 499 kişi TSK’dan ihraç edilmiştir” ifadesini kullandı.

Detaylar geliyor…