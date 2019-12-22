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Son dakika… Akın akın Türkiye’ye doğru geliyorlar

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırıları sonucu son iki günde en az 25 bin sivilin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç ettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
12:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… Akın akın Türkiye’ye doğru geliyorlar

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, son iki günde en az 25 bin sivil evlerini terk ettiğini öne sürdü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Hallaj, hava ve kara saldırılarının aralıksız sürmesi nedeniyle göç rakamının tam olarak bilinmediğini, tespit edebildiklerinin 25 bin olduğunu belirtti.

İdlib’in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor. Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi yaşam malzemesine acil ihtiyaç duyuyor.

FOTO: İHA

KASIMDAN BERİ 200 BİNİ GEÇTİ

Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım başından bu yana yaklaşık 205 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti.

Rejim güçleri ve Rusya’nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

FOTO: İHA

SON 1 YILDA 1 MİLYONU AŞTI

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yönelik rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivilin öldüğü bildiriliyor.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

FOTO: İHA

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Beşar Esad Rusya son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 12:49 22.12.2019
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