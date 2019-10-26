Son dakika… Al sana savaş suçu James Efendi!

ABD’li temsilci, Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin işbirliği yaptığı Özgür Suriye Ordusu (Suriye Milli Ordusu) mensuplarının “savaş suçu işlemiş olabileceğini” söyledi.

Bir dönem ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevinde de bulunan Jeffrey, “Birçok insan kaçtı çünkü Türkiye destekli Suriyeli muhalif güçlerle ilgili çok endişelilerdi, biz de öyle. Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük” dedi.

Jeffrey, “Türkiye destekli Suriyeli muhalif güçler, en azından bir olayda savaş suçu işledi, biz de bununla ilgili Türkiye’den bir açıklama talep ettik” ifadelerini de kullandı.

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YPG’NİN KANITLI SAVAŞ SUÇLARI VAR

Jeffrey’nin Suriye Milli Ordusu mensuplarının savaş suçu işlediği yolundaki iddiaları tabii ki soruşturulmalı. Peki… ABD’nin desteklediği YPG’nin 2013’ten bu yana Suriye’de işlediği savaş suçlarını nereye koyacağız.

BM ve İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarından derlenen bilgilere göre; Suriye’de 2013’den bu yana terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG, çocukları savaşçı olarak kullandı.

BM raporunda, YPG/PKK’nın 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundurduğu, bu sayının 2017'de 224'e çıktığı ortaya koyulmuştu.

Suriye’de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313’ünün Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan YPG bünyesinde yer aldığı da tespit edildi.

YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40’ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20’sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise aktif olarak çatışmalarda yer aldığı tespit edilmişti.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü de yayımladığı raporlarla, YPG/PKK’nın çocuk savaşçı kullanımına derhal son vermesi çağrısı yaparak, özellikle 15 yaş altındakilerin silah altına alınmasının bir savaş suçu teşkil ettiğinin altını çizdi.

Türkiye, 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeydoğusundaki Tel Abyad ve Resulayn’daki terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştı.

17 Ekim’de ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence liderliğindeki üst düzey heyetle varılan anlaşma kapsamında operasyona ara vermişti.