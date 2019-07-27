Aldatan kocasının cinsel organını kesti! Yetmedi…

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 58 yaşındaki Lee ile 56 yaşındaki Chen, bir ay önce boşandı. Fakat Chen yaklaşık iki yıldır işsizdi ve karısı Lee’den ekonomik olarak destek görüyordu.

Lee evli oldukları dönemde aldatıldığını öğrenince bir plan yaptı ve eski kocasını seks yapma vaadiyle kandırdı. Eline keskin bir makas alan Lee, Chen’in önce testislerini sonra da cinsel organını kesti. İddiaya göre; sonrasında da üzerine asit dökerek penisi ve testisleri tuvalete atıp sifonu çekti.

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Acılar içinde kıvranan adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Lee’yi baygın halde buldu. Yetkililer kadının uyku hapı içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı.

Eski karı-koca Ulusal Tayvan Hastanesi’nin Zhudong şubesine kaldırıldı. Çiftin durumları stabil. Fakat Ürolog Chang Chen-yeh, Chen’in cinsel organının yerine dikilemeyeceğini belirtti.