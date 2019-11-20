Son dakika… Allah belanızı versin! Bu nasıl insanlık!

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; bir grup serseri, evsiz ve zihinsel engelli olduğu belirtilen bir adama 30 lira para verdi.

Sosyal medyaya yayınlanan görüntülerde, zavallı adam kameraya bakıp gülümserken, bir adamın “Merhaba de, Pedrito” dediği duyuluyor.

Gruba dahil olan üçüncü bir kişi o anları cep telefonuyla kaydederken, elleri arkasında olan Pedrito’nun yüzüne tokat atıyor.

34 yaşında olduğu belirtilen Pedrito, tokadın şiddetiyle dengesini kaybedip kafasını beton bir banka çarpıp yüzüstü yere yığılıyor.

İspanyol basınına konuşan Pedrito, saldırganların kendisine 5 Euro ödediğini söyleyerek, “Bilincimi, hafızamı kaybettim. Sonra uyandım ve hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

İspanyol polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntüler sosyal medyaya yayınlanınca bölgede yaşayanlar evsiz adamla ilgili bilgi vermeye başladı.

İspanya Ceza Kanunu’nun 147 ve 148’inci maddelerine göre; saldırganlar güvenlik güçleri tarafından yakalanırsa, 6 ay ila 2 yıl arasında ceza alacak.