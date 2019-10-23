Son dakika… Alman gazetesinden flaş yorum: Putin’in amacı…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Soçi’de yaklaşık altı saatlik bir görüşmenin ardından mutabakata varıldı.

Mutabakata göre; YPG Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilecek. Türkiye ve Rusya 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak.

Die Welt mutabakatla ilgili yorumunda Rusya'nın Türkiye’yi Beşar Esad ile doğrudan temasa yönlendirmek istediğini belirtiyor:

“Erdoğan Esad’ı reddetme tutumunda devam ederse, bölgede daha da fazla tecrit olabilir. Putin tam da buna engel olmak istiyor. Çabası Türkiye’yi Esad ile diyaloğa yönlendirerek Suriye’nin savaş sonrası düzenine dair Rus bakış açısını nihayet gerçekleştirmek. İranlılar da bunu destekliyor. Bunun için Moskova ve Tahran 1998 yılında imzalanan Adana Anlaşması’nı kullanıyor.”

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Mevcut anlaşmanın Erdoğan açısından yeterli olmayabileceği değerlendirmesine yer veren Die Welt’in haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Bunu Ruslar da biliyor. O nedenle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Adana Anlaşması’nın ‘düzeltilmesinin’ mümkün olduğunu açıkladı. Ruslar açısından bu, Esad ile Erdoğan arasında doğrudan temas için ödenecek yüksek bir bedel değil. Ancak bunun için de Türkiye’nin Esad’a karşı silahlı muhalefete bir son vermesi şart. Oraya kadar da daha yürünecek çok yol var.”