Son dakika… Almanya ile ABD kılıçları çekti: Yaptırım krizi yaşanıyor

ABD Temsilciler Meclisi dün Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak ve önümüzdeki yıl kullanıma girmeleri planlanan Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hatlarını hedef alıyor.

ABD, söz konusu iki boru hattının Avrupa’yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor. Başkan Trump, Ukrayna ve Polonya’yı dışarıda bırakan Kuzey Akım 2 nedeniyle Almanya’ya sert eleştirilerde bulunmuştu. Trump Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya’nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu ve “tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini” öne sürerek Berlin’in Moskova’nın “esiri” olduğunu söylemişti. Trump’ın sözlerine yanıt veren Merkel ise Almanya’nın kararlarını “bağımsız şekilde alan” bir ülke olduğuna işaret etmişti.

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GEMİLERE VE KİŞİLERE YAPTIRIM

Tasarıda Kuzey Akım 2’nin “bir taciz ve siyasi nüfuz aracı” işlevi göreceği ve tasarının ABD’nin Almanya ve Avrupa ile olan bağlarını zayıflatmak üzere tasarlanmış çabaları hedef aldığı” ifadesine yer verildi. Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarı Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projelerinde boru döşeme çalışmalarına katılan gemiler ve gemilerle bağlantılı yabancı uyruklu kişilere yaptırım öngörüyor.

ABD Dışişleri Bakanının Maliye Bakanı ile koordinasyon halinde 60 gün içinde projeye hangi gemilerin dahil olduğu ve gemilerin hangi şirketler tarafından kullanıma sunulduğu konusunda Kongreyi bilgilendirmesi gerekiyor. Bu şirketlerin yöneticileri ve çoğunluk hissedarlarına ABD’ye seyahat yasağı getirilmesi, alınmış vizelerin iptali ve bu kişilerin ABD bağlantılı mali işlemlerinin bloke edilmesi öngörülüyor.

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“DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ”

Yaşananların ardından bugün Berlin’den flaş bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin iddialarına Twitter üzerinden zehir zemberek bir yanıt verdi. Maas, “Avrupa Enerji Politikası için alınan kararlar Avrupa’dan alınır. Biz dış müdahaleye karşıyız ve bu bağlamda yaptırımlara da karşıyız” ifadesini kullandı.